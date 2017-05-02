مارك زوكربيرغ يفاجئ هذه العائلة وينضم لها في وجبة العشاء

مارك زوكربيرغ يفاجئ هذه العائلة في منزلها

منوعات
آخر تحديث الثلاثاء, 02 مايو/أيار 2017; 02:35 (GMT +0400).
مارك زوكربيرغفيسبوكأمريكا
0:51

فاجأ مارك زوكربيرغ عائلة في أوهايو عندما مرّ لتناول العشاء معها. 

(CNN)-- زوكربيرغ الآن في رحلة حول الولايات المتحدة ووعد بزيارة الولايات الخمسين كلها. ونشر مؤسس فيسبوك على صفحته في الموقع أنه يأمل بـ “التحدث مع المزيد من الناس عن طريقة معيشتهم وعملهم وتفكيرهم بالمستقبل.” لكن، دان مور لم يكن يعلم بأن الرئيس التنفيذي لفيسبوك سينضم إليهم في وجبة العشاء. تلقى مور اتصالاً يقول له إن مارك زوكربيرغ قادم وبعد ربع ساعة، وصل زوكربيرغ إلى منزلهم.

مارك زوكربيرغفيسبوكأمريكا