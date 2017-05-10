للمرة الأولى.. برلمانية أسترالية ترضع طفلتها في جلسة للبرلمان

برلمانية ترضع طفلتها في جلسة للبرلمان

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آخر تحديث الأربعاء, 10 مايو/أيار 2017; 05:48 (GMT +0400).
أسترالياالرضاعة الطبيعيةغرائبالأمومة
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المولودة هي ابنة النائب عن ولاية كوينزلاند لاريسا ووترز

(CNN)-- خلال جلسة للبرلمان الأسترالي اضطرت النائب عن ولاية كوينزلاند، لاريسا ووترز، لإرضاع طفلتها التي لم تتجاوز الشهرين من العمر وهي أول طفل يرضع من أمه في قاعة البرلمان الأسترالي.

أسترالياالرضاعة الطبيعيةغرائبالأمومة