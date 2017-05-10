(CNN)-- خلال جلسة للبرلمان الأسترالي اضطرت النائب عن ولاية كوينزلاند، لاريسا ووترز، لإرضاع طفلتها التي لم تتجاوز الشهرين من العمر وهي أول طفل يرضع من أمه في قاعة البرلمان الأسترالي.
للمرة الأولى.. برلمانية أسترالية ترضع طفلتها في جلسة للبرلمان
برلمانية ترضع طفلتها في جلسة للبرلمان
منوعات
آخر تحديث الأربعاء, 10 مايو/أيار 2017; 05:48 (GMT +0400).
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المولودة هي ابنة النائب عن ولاية كوينزلاند لاريسا ووترز
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