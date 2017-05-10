(CNN)-- خلال جلسة للبرلمان الأسترالي اضطرت النائب عن ولاية كوينزلاند، لاريسا ووترز، لإرضاع طفلتها التي لم تتجاوز الشهرين من العمر وهي أول طفل يرضع من أمه في قاعة البرلمان الأسترالي.