القاهرة، مصر(CNN)-- قررت الفنانة المصرية نيللي كريم الخروج من عباءة الشخصيات المركبة التي قدمتها في السنوات الأخيرة، بتجسيد شخصية رومانسية كوميدية في مسلسلها الجديد "لأعلى سعر" في رمضان القادم المقبل.

وقالت نيللي إن الشخصية التي ستقدمها لم يسبق لها تقديمها، وسيشاهدها الجمهور في ثوب جديد، ويشاركها في المسلسل عدد كبير من النجوم، وهي بانتظار رأي الجمهور.

وكان هذا نص الحوار:

ما هو مسلسلك الجديد في رمضان؟

أقدم في رمضان المقبل مسلسل "لأعلى سعر"، وأظهر فيه بشخصية جديدة لم أقدمها من قبل في الدراما، والمسلسل من المسلسلات الاجتماعية التي تمتزج بالإثارة والتشويق مع بعض الرومانسية والكوميديا، ولم يسبق أن قدمت هذا اللون من قبل.

لماذا هذا النوع من الدراما؟

اعتدت في السنوات الأخيرة تقديم الدراما التي تمتزج بالتراجيديا والعقد النفسية والشخصيات المركبة، على عكس دوري في هذا المسلسل، بهد أن قررت الخروج من هذا النوع في الموسم الجديد.

هل يمكنك أن تحدثينا عن دورك في المسلسل؟

أجسد دور راقصة بالية تعمل في دار الأوبرا ومتزوجه من شاب يعمل راقص باليه إلى جانب عمله كمخرج، ولكنه ما زال في بداية طريقه وسرعان ما تحدث بينهمت مشاكل زوجية كثيرة تجعلها تنجذب وتقع في غرام طبيب، والذي يجسد شخصيته المطرب أحمد فهمي.

من هم أبطال المسلسل؟

يشاركني في البطولة عدد كبير من النجوم مثل، زينة، وأحمد فهمي، وخالد كمال، وأحمد مجدي، ونبيل الحلفاوي، ومحمد علاء، ومحمد حاتم، ومصطفى حسين درويش، وسلوى محمد علي، وسارة سلامة، وراندا حافظ، ومي كساب، وبشرى، ورحمة حسن، والعمل من تأليف السيناريست مدحت العدل، ومن إنتاج شركة العدل جروب وإخراج ماندو العدل.