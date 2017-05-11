دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعادت رابطة العالم الإسلامي نشر وإيضاح تصريح الأمين العام للرابطة الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى حول حجاب المسلمة في البلاد غير الإسلامية، مؤكدة أنه على المسلم احترام دساتير وقوانين وثقافة البلدان التي يعيش فيها.

وقالت الرابطة في سلسلة تغريدات عبر حسابها الرسمي على تويتر، إنه يحق للمسلمة المطالبة بخصوصيتها كالحجاب وفق المتاح قانوناً، فإذا رُفض طلبها عليها الالتزام بقرار الدولة فإن كانت مضطرة بقيت وله حالة الضرورة، وإلا فعليها مغادرة البلد واحترام عهده وميثاقه عندما دخلته.

1-على المسلم احترام دساتير وقوانين وثقافة البلدان التي يعيش فيها كما هو عهده عندما دخلها وعليه المطالبة بخصوصيته كالحجاب وفق المتاح قانوناً. — رابطةالعالم الإسلامي (@MWLOrg) May 10, 2017

وأرفقت تصريحا حول نفس الموضوع للدكتور العيسى تحدث به للجالية الإسلامية ببروكسل بحضور ممثلي عدد من الأديان والصحافة الأوروبية، شدد فيه على أن من يخالف دستور وقانون البلد الذي يقيم فيه يسيئ الى الإسلام قبل أن يسيئ الى نفسه أو غيره.

3- وهذا تصريح ذو صلة بالموضوع لمعاليه (صوتاً وصورة) تحدث به للجالية الإسلامية ببروكسل بحضور ممثلي عدد من الأديان والصحافة الأوروبية. pic.twitter.com/bKXL8sncTv — رابطةالعالم الإسلامي (@MWLOrg) May 10, 2017

وكان النقاش حول تصريحات العيسى قد عاد إلى السطح مؤخرا بعد حوار له مع صحيفة ألمانية كرر فيها مواقفه السابقة.

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