نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- بعدما أنهى مايك بينس نائب الرئيس الأمريكي كلمته، في تجمع لعائلات العسكريين الأمريكيين، في البيت الأبيض، لاحقه طفل للمطالبة باعتذار عما فعله للطفل خلال كلمته.
طفل يطالب نائب الرئيس الأمريكي بالاعتذار!
طفل يطالب نائب الرئيس الأمريكي بالاعتذار!
منوعات
آخر تحديث منذ ساعة و50 دقيقة.
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رغم مصافحة نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس للطفل باليد إلا أن الطفل كان يريد اعتذارا بعد تعرضه بالخطأ لصدمة في وجهه
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