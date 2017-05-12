نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- بعدما أنهى مايك بينس نائب الرئيس الأمريكي كلمته، في تجمع لعائلات العسكريين الأمريكيين، في البيت الأبيض، لاحقه طفل للمطالبة باعتذار عما فعله للطفل خلال كلمته.