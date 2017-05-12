طفل يطالب نائب الرئيس الأمريكي بالاعتذار!

طفل يطالب نائب الرئيس الأمريكي بالاعتذار!

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آخر تحديث منذ ساعة و50 دقيقة.
أمريكادونالد ترامبمايك بنسالأطفالطرائف
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رغم مصافحة نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس للطفل باليد إلا أن الطفل كان يريد اعتذارا بعد تعرضه بالخطأ لصدمة في وجهه

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- بعدما أنهى مايك بينس نائب الرئيس الأمريكي كلمته، في تجمع لعائلات العسكريين الأمريكيين، في البيت الأبيض، لاحقه طفل للمطالبة باعتذار عما فعله للطفل خلال كلمته.

أمريكادونالد ترامبمايك بنسالأطفالطرائف