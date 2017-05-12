فيديو لطالبات يرقصن بشكل مثير في مدرسة أمريكية يثير الجدل

فيديو لطالبات يرقصن بمدرسة أمريكية يثير الجدل

العالم
آخر تحديث الجمعة, 12 مايو/أيار 2017; 11:37 (GMT +0400).
أمريكاحوادثرقص
1:34

كاميرا هاتف نقال تظهر عدد من الطالبات يرقصن بشكل مثير أمام طلاب الذكور خلال ساعات الدراسة.

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أظهرت كاميرا هاتف نقال عدد من الطالبات يرقصن بشكل مثير أمام طلاب الذكور خلال ساعات الدراسة، الأمر الذي أثار الكثير من الجدل بسبب تصرف الطلاب.
 

أمريكاحوادثرقص