أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أظهرت كاميرا هاتف نقال عدد من الطالبات يرقصن بشكل مثير أمام طلاب الذكور خلال ساعات الدراسة، الأمر الذي أثار الكثير من الجدل بسبب تصرف الطلاب.
فيديو لطالبات يرقصن بشكل مثير في مدرسة أمريكية يثير الجدل
فيديو لطالبات يرقصن بمدرسة أمريكية يثير الجدل
العالم
آخر تحديث الجمعة, 12 مايو/أيار 2017; 11:37 (GMT +0400).
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كاميرا هاتف نقال تظهر عدد من الطالبات يرقصن بشكل مثير أمام طلاب الذكور خلال ساعات الدراسة.
أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أظهرت كاميرا هاتف نقال عدد من الطالبات يرقصن بشكل مثير أمام طلاب الذكور خلال ساعات الدراسة، الأمر الذي أثار الكثير من الجدل بسبب تصرف الطلاب.
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