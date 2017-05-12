أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أظهرت كاميرا هاتف نقال عدد من الطالبات يرقصن بشكل مثير أمام طلاب الذكور خلال ساعات الدراسة، الأمر الذي أثار الكثير من الجدل بسبب تصرف الطلاب.

