أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— رصدت طائرة مروحية تابعة للشرطة الأمريكية بكاليفورنيا مايقارب 15 قرشا أبيض كبيرا، تحوم حول مجموعة من رياضيي التجذيف بالقرب من شاطئ كابيسترانو، حيث أطلق أعضاء طاقم الطائرة، نداء عبر مكبر الصوت، لتنبيه الفريق للخروج من المياه، حيث تسبح بالقرب منهم أسماك القرش المفترسة.