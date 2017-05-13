أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— رصدت طائرة مروحية تابعة للشرطة الأمريكية بكاليفورنيا مايقارب 15 قرشا أبيض كبيرا، تحوم حول مجموعة من رياضيي التجذيف بالقرب من شاطئ كابيسترانو، حيث أطلق أعضاء طاقم الطائرة، نداء عبر مكبر الصوت، لتنبيه الفريق للخروج من المياه، حيث تسبح بالقرب منهم أسماك القرش المفترسة.
مشهد مرعب.. عشرات أسماك القرش الأبيض الكبير تحاصر رياضيين وسط المياه
عشرات أسماك القرش الأبيض تحاصر رياضيين
منوعات
آخر تحديث السبت, 13 مايو/أيار 2017; 11:34 (GMT +0400).
0:56
مسؤولون قالوا إن عشرات أسماك القرش الأبيض الكبير تهاجر الى ساحل كاليفورنيا الجنوبي
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.