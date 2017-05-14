أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأحد، عن موهبة أخرى له بعيدا عن السياسة والحكم، وهي العزف على البيانو.
بوتين يستعرض موهبة أخرى.. العزف على البيانو
بوتين يستعرض موهبة أخرى.. العزف على البيانو
منوعات
آخر تحديث منذ ساعتين و17 دقيقة.
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ذكرت وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك" أن بوتين كان ينتظر مقابلة الرئيس الصيني شي جين بينغ وخلال هذا الوقت، استعرض بوتين موهبة نادرا ما ظهرت
أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأحد، عن موهبة أخرى له بعيدا عن السياسة والحكم، وهي العزف على البيانو.
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