بوتين يستعرض موهبة أخرى.. العزف على البيانو

بوتين يستعرض موهبة أخرى.. العزف على البيانو

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آخر تحديث منذ ساعتين و17 دقيقة.
الصينروسيافلاديمير بوتينفنونموسيقى
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ذكرت وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك" أن بوتين كان ينتظر مقابلة الرئيس الصيني شي جين بينغ وخلال هذا الوقت، استعرض بوتين موهبة نادرا ما ظهرت

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأحد، عن موهبة أخرى له بعيدا عن السياسة والحكم، وهي العزف على البيانو.
 

الصينروسيافلاديمير بوتينفنونموسيقى