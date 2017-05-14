القاهرة، مصر(CNN)-- قال الممثل المصري كريم عبد العزيز إن مسلسله الجديد في دراما رمضان القادم "الزيبق" مختلف عن الأعمال التي قدمت من قبل عن عمل جهاز المخابرات المصرية، لأن أحداثه وقعت في زمن قريب، على عكس ما قدم من قبل.

وأكد كريم عبد العزيز أن الجزء الأول من مسلسل "الزيبق" سيقدم في رمضان المقبل، وسيكون هناك جزء ثان في رمضان 2018، ويشاركه في البطولة شريف منير، وإنه لا يخشى مقارنته بأي عمل أخر.

وكان هذا نص الحوار:

حدثنا عن مسلسلك في شهر رمضان؟

أقدم مسلسل "الزيبق"، وهو مسلسل مأخوذ عن ملفات جهاز المخابرات المصرية، وأتقاسم بطولته مع شريف منير الذى يجسد شخصية ضابط المخابرات العامة المصرية، والمسلسل سيكون على جزأين، الجزء الأول منه سيعرض في شهر رمضان هذا العام، والجزء الثاني سيعرض في رمضان 2018.

ما هو دورك في "الزيبق"؟

أجسد شخصية شاب عادي يعمل فني كاميرات يدعى عمر صلاح الدين، ويقوم شريف منير بدور ضباط في المخابرات المصرية، يقوم بتجنيدي للعمل معه لتنفيذ احدى العمليات لصالح جهاز المخابرات، ورغم أن العمل من ملفات جهاز المخابرات العامة المصرية، إلا إنه سيحمل طابع كوميدي.

ما هو الاختلاف في "الزيبق" عن بقية الأعمال التي قدمت من ملفات المخابرات؟

الأعمال السابقة التي قدمت من ملفات جهاز المخابرات المصرية كلها كانت في فترة ما قبل حرب أكتوبر 1973، أما مسلسل "الزيبق" فيقدم قصة وقعت أحداثها في نهاية التسعينات وأوائل الألفية الجديدة، بما يعني أن العمل جديد، وهو فارق أراه كبيرا.

ما هو الفارق بين "الزيبق" وفيلم "أولاد العم" الذي سبق وقدمته مع شريف منير؟

فيلم "أولاد العم" كان رواية خيالية، أما "الزيبق" فهي قصة حقيقية نفذتها المخابرات المصرية في الفترة من 1998 و2003، وهو فارق كبير بين العملين، ومن المصادفة أن أقوم بالبطولة مع شريف منير كما حدث في الفيلم.

ألا تخشى من مقارنة الجمهور بين الفيلم والمسلسل؟

لا أخشى المقارنة لأنه عندما يعرض المسلسل للجمهور سيظهر الفارق بين الفيلم والمسلسل، ولا مجال للمقارنة.

أين تم تصوير العمل؟

مازلنا في مرحلة التصوير، وتم تصوير أجزاء من المسلسل في عدد من الدول الأوروبية، بالإضافة الى مصر.

من هم أبطال المسلسل؟

يشارك فى بطولة المسلسل الى جانب شريف منير، ومحمد شاهين وسامي مغاوري، وعبدالرحيم حسن، ومحمود غريب، ومحمد حسني، ومن إخراج وائل عبدالله، الذي شارك في الكتابة مع المؤلف وليد يوسف.