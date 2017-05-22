الرياض، المملكة العربية السعودية (CNN)-- أبدى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إعجابه بحذاء نظيره المصري، عبدالفتاح السيسي، خلال لقائهما على هامش القمة العربية الإسلامية الأمريكية التي استضافتها الرياض، الأحد.

إذ قال ترامب: "أحب حذاؤك. هذا الحذاء. يا رجل.."

ومن غير الواضح نوع الحذاء الذي كان يرتديه الرئيس المصري، ولكن يبدو أنه حذاء طويل أسود، يشبه الذي كان يرتديه ترامب، ولكنه أكثر لمعاناً.

لم ترصد الكاميرات المبادلة في مقطع فيديو، وإنما حُفظ عبر تسجيل صوتي.