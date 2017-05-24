أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أثارت ملابس ميلانيا ترامب، زوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وابنته إيفانكا تساؤلات حول وضعهما غطاء الرأس، خلال لقاء البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، وذلك بعد تجنبهما ارتدائه في المملكة العربية السعودية، وهو ما أرجعه المتحدث باسم البيت الأبيض إلى أن ذلك كان مطلوبا في الفاتيكان ولم يكن مطلوبا في السعودية.
لماذا ارتدت ميلانيا وإيفانكا ترامب غطاء الرأس في الفاتيكان بعد تجنبه في السعودية؟
ميلانيا وإيفانكا تغطيان رأسيهما للقاء فرنسيس
منوعات
آخر تحديث منذ23 دقيقة.
0:54
ملابس ميلانيا وإيفانكا ترامب أثارت تساؤلات خلال زيارة بابوية
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.