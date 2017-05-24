لماذا ارتدت ميلانيا وإيفانكا ترامب غطاء الرأس في الفاتيكان بعد تجنبه في السعودية؟

ميلانيا وإيفانكا تغطيان رأسيهما للقاء فرنسيس

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آخر تحديث منذ23 دقيقة.
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ملابس ميلانيا وإيفانكا ترامب أثارت تساؤلات خلال زيارة بابوية

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أثارت ملابس ميلانيا ترامب، زوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وابنته إيفانكا تساؤلات حول وضعهما غطاء الرأس، خلال لقاء البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، وذلك بعد تجنبهما ارتدائه في المملكة العربية السعودية، وهو ما أرجعه المتحدث باسم البيت الأبيض إلى أن ذلك كان مطلوبا في الفاتيكان ولم يكن مطلوبا في السعودية.

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