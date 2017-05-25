شاهد.. امرأة تقفز فوق سيارتها لاستعادتها من السارق

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- استطاعت امرأة من ولاية ويسكونسن الأمريكية استعادة سيارتها التي حاول لص سرقتها من محطة الوقود بينما كانت المرأة منشغلة خارجها.