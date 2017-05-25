أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- استطاعت امرأة من ولاية ويسكونسن الأمريكية استعادة سيارتها التي حاول لص سرقتها من محطة الوقود بينما كانت المرأة منشغلة خارجها.
شاهد.. امرأة تقفز فوق سيارتها لاستعادتها من السارق
امرأة تقفز فوق سيارتها لاستعادتها من السارق
منوعات
آخر تحديث منذ13 دقيقة.
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بمجرد خروج امرأة من سيارتها حاول لص سرقة السيارة ولكنه تفاجأ بردة فعل لم يتوقعها
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