شاهد.. امرأة تقفز فوق سيارتها لاستعادتها من السارق

امرأة تقفز فوق سيارتها لاستعادتها من السارق

منوعات
آخر تحديث منذ13 دقيقة.
أمريكاسرقاتالمرأةغرائب
0:45

بمجرد خروج امرأة من سيارتها حاول لص سرقة السيارة ولكنه تفاجأ بردة فعل لم يتوقعها

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- استطاعت امرأة من ولاية ويسكونسن الأمريكية استعادة سيارتها التي حاول لص سرقتها من محطة الوقود بينما كانت المرأة منشغلة خارجها.

أمريكاسرقاتالمرأةغرائب