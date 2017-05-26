أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قام ضابط من الحرس الوطني الفنزويلي بكسر آلة كمان لمتظاهر اشتهر بمشاركته في الاحتجاجات، التي تشهدها فنزويلا ضد الرئيس نيكولاس مادورو، من خلال عزفه للموسيقى.
عازف الكمان يبكي "سلاحه" في احتجاجات فنزويلا
عازف الكمان يبكي "سلاحه" في احتجاجات فنزويلا
منوعات
آخر تحديث الجمعة, 26 مايو/أيار 2017; 08:35 (GMT +0400).
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كان الكمان يعبر عن موقفه في مظاهرات فنزويلا وقد فقد صوته والسحر الذي كان يجلبه للمظاهرات الوحشية بعد أن كُسر كمانه
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