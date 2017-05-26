عازف الكمان يبكي "سلاحه" في احتجاجات فنزويلا

عازف الكمان يبكي "سلاحه" في احتجاجات فنزويلا

منوعات
آخر تحديث الجمعة, 26 مايو/أيار 2017; 08:35 (GMT +0400).
فنزويلااحتجاجاتموسيقىالعنفالموسيقى
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كان الكمان يعبر عن موقفه في مظاهرات فنزويلا وقد فقد صوته والسحر الذي كان يجلبه للمظاهرات الوحشية بعد أن كُسر كمانه

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قام ضابط من الحرس الوطني الفنزويلي بكسر آلة كمان لمتظاهر اشتهر بمشاركته في الاحتجاجات، التي تشهدها فنزويلا ضد الرئيس نيكولاس مادورو، من خلال عزفه للموسيقى.

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