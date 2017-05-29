حصريا بالفيديو.. هذا ما ستشاهدونه في باب الحارة 9

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- لازال "باب الحارة" المسلسل الشامي الأكثر شعبية على امتداد العالم العربي، والأكثر طلباً بين المسلسلات السورية في المحطّات العربية، منذ تاريخ إنتاج الجزء الأوّل قبل 11 عاماً (سنة 2006).

"باب الحارة 9 " من تأليف سليمان عبد العزيز، إخراج ناجي طعمي، وإنتاج شركة ميسلون، تحت إشراف المخرج والمنتج بسّام الملا، وتدور أحداثه الافتراضية ضمن إطارٍ زمني يتقاطع مع ما يعرف بفترة "حكم المديرين" أواخر ثلاثينيات القرن الماضي، خلال مرحلة "الانتداب الفرنسي" على سوريا.

حيث يعاني أهالي حارة "الضبع" من الغلاء الفاحش بسبب سياسات "المديرين"، ويدخل رجالاتها في صراع بين تأمين حاجياتهم، وسلامة أهلهم من اللصوص، وفي ذلك الجو المشحون بالتوتر، يجد "أبو عصام" (عبّاس النوري) طفلاً رضيعاً أمام باب منزله، يتعهده بالرعاية، ويحاول حلحلة اللغز الذي يخفيه وراءه.

ظهور الطفل، يأتي بالتزامن مع دخول وجه جديد على خط أحداث "باب الحارة9"؛ "صفا" (تؤدي دورها شمس ابنة المخرج بسّام الملا)، وهي فتاة في العشرين من عمرها، تلجأ إلى "حارة الضبع" هاربةً، لتحتمي بصديق والدها "أبو حازم" (عبد الهادي الصبّاغ)، بعدما قتلت جنديين فرنسيين.

أما "النمس" (مصطفى الخاني) فيواصل مغامراته، يتاجر بالحمير، ويتورط في مشكلة كبيرة، ويخفق قلبه مجدداً لحبٍ جديد، ويزيد من طرافة المواقف التي يعيشها ظهور جدته التي (تؤدي دورها الممثلة سوسن أبو عفّار).

وستستمر مغامرات "عصام" (ميلاد حنّا) وحكاياته الطريفة مع زوجاته الثلاثة، وبناته، وسيعمل في السينما التي اكتشفها لأول مرّة في الجزء الثامن.

"العكيد معتز" (مصطفى سعد الدين) يقع في مأزقٍ كبير يوصله إلى حبل المشنقة، وتسعى المحامية "جولي" إلى إنقاذه (ستؤدي دورها في هذا الجزء رنا أبيض بعد اعتذار النجمة سلاف فواخرجي عن الدور)، بينما تواصل زوجته "سارة" (كندا حنّا) رعايتها لابنه "جود"، بعد وفاة والدته "خيرية".

وفي الجزء التاسع من "باب الحارة" أيضاً سيطرق الحزن أبواب عائلة "أبو ظافر" (الممثل أسعد فضة)، حزنٌ كبير يشتت شمل العائلة، وسيكون لعائلة "أبو عصام" نصيبٌ أليم من معاناتهم.

بعيداً عن الحزن، سيكون بين الشخصيات الطريفة التي ستظهر في "باب الحارة9"؛ "سكريّة" الشقيقة التؤام لـ "فوزية" (تؤدي الدورين النجمة شكران مرتجى)، وستعمل على تنشيط تجارة "أبو بدر" (محمد خير الجرّاح) بالقماش.

وكما في الأجزاء السابقة، سيؤدي ممثلون جدد، شخصيات معروفة بالنسبة لجمهور السلسلة الشامية الشهيرة "باب الحارة"، بسبب اعتذارات الممثلين الذين أدوها سابقاً عن الجزء التاسع، كـ يزن السيد "بشير"، ليث مفتي "ظافر"، وفاء الحسين "هدى"، وذلك بالتوازي مع ظهور ممثلين بشخصيات جديدة، نذكر منهم: طارق صبّاغ "نزار"، ولاء عزّام "رسمية"، يارا الدولاني "فرحة"، باسل حيدر "نيازي"، يوسف عسّاف "أصفر"، وستظهر الممثلة الشابة غريس الأحمر لأوّل مرّة بدور "ضابط" في "باب الحارة9".

ومن الوجوه البارزة التي لن تخلف موعدها مع جمهور "باب الحارة"؛ صباح جزائري "أم عصام"، وفاء موصلي "فريال"، هدى شعراوي "الداية أم زكي"، زهير رمضان "أبو جودت"، علي كريّم "أبو النار"، محمد قنوع "سعيد"، أميّة ملص "بوران"، هيثم جبر "أبو الحكم"، فادي الشامي "سمعو"، حسام الشاه "عبدو"، وستعود الممثلة صباح بركات لأداء دور "أم حاتم" حيث ستطرأ تطوراتٌ جديدة على هذه الشخصية.

وإلى أن يحين موعد العرض.. ندعوكم لمتابعة هذا الفيديو الحصري الذي حصلت عليه CNN بالعربية، للمخرج بسّام الملّا.. من كواليس تصوير "باب الحارة9