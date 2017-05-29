السويد تنال السعفة الذهبية في مهرجان كان السينمائي.. تعرّف على قائمة المتوجين

باريس (CNN)— فاز فيلم "المربع" للمخرج السويدي روبن أوستلوند بالسعفة الذهبية في اختتام فعاليات مهرجان كان السينمائي في دورته السبعين، مساء اليوم الأحد 17 ماي/أيار 2017، بينما فاز فيلم "120 خفقة في الدقيقة" للمخرج الفرنسي روبين كامبيو، بالجائزة الكبرى، ثاني أهم جوائز المهرجان.

ويحكي فيلم "المربع" قصة موظف في متحف فني، يعيش ظروفا عائلية صعبة بسبب طلاقه من زوجته ورعايته لطفليه، تزامن ذلك مع تنظيم المتحف لمعرض واسع اسمه "المربع" سيُدخل الموظف كريستيان في أسئلة وجودية، بينما يتطرق فيلم "120 خفقة في الدقيقة" لمرضى الإيدز، إذ يتمحور حول بدايات جمعية "أكت-أب" باريس التي تناضل لأجل الحد من هذا الداء.

وأعلنت لجنة التحكيم في الحفل الذي قدمته الممثلة الإيطالية مونيكا بيلوتشي، فوز الممثلة الألمانية ديان كروغر بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في الفيلم الألماني "من العدم" لمخرجه فاتح أكين ذو الأصول التركية، بينما نال الأمريكي جواكين فينيكس جائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم "لم تكن أبدا حقا هنا" للمخرجة البريطانية لين رامسي.

واحتفل المهرجان هذا العام بمرور 70 عاما على انطلاقته، ممّا جعل القائمين عليه يرصّعون السعفة الذهبية بالماس للمرة الأولى في تاريخ المهرجان، وترأس لجنة تحكيمه لهذا العام المخرج الإسباني بيدرو ألمودوفار، ويعد مهرجان كان الذي تحتضنه مدينة تحمل الإسم ذاته في فرنسا أحد أشهر المهرجانات السينمائية في العالم.

وحاز الفيلم الروسي "بلا حب" لمخرجه أندري زفياجينتساف بجائزة لجنة التحكيم، بينما أتت جائزة أفضل سيناريو مناصفة بين "لم تكن أبدا حقا هنا" و"قتل الأيل المقدس" لليوناني يورغس لانتيمو، وحاز جائزة أفضل إخراج الفيلم الأمريكي "الفرائس" لمخرجته صوفيا كوبولا.

وفاز المخرج الصيني كيو يانغ بجائزة السعفة الذهبية الخاصة بالفيلم القصير عن فيلمه "ليلة سعيدة"، وتوج فيلم "امرأة شابة: مسار سيدة ثلاثينية في أزمة" للفرنسية ليونيور سيراي، بجائزة الكاميرا الذهبية التي تمنح لأفضل فيلم يعدّ الأول لمخرجه.