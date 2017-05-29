منع تسجيل حالات الطلاق بالمحاكم الشرعية الفلسطينية في رمضان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- صدر قرار الأحد بتأجيل تسجيل حالات الطلاق بجميع أنواعه في المحاكم الشرعية الفلسطينية إلى ما بعد انقضاء شهر رمضان، إلا إذا اقتضت الضرورة ذلك.

وطالب قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، القضاة الشرعيين بالاعتماد على تقارير دائرة الإرشاد والإصلاح الأسري لتبيان مدى ضرورة سماع وتسجيل حجة الطلاق إذا اقتضت الضرورة.

وأوضح الهباش، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، أن هذا الإجراء جاء بناء على تجارب واجهت المحاكم خلال شهر الصيام في الأعوام السابقة.

وأشار الى أن البعض يتخذ من شهر رمضان فريضة يؤديها بكامل مواصفاتها، والبعض الآخر يتخذ من نقص الطعام والتدخين سببا لإثارة المشاكل، لا سيما أن طبيعة الصائم في نهار رمضان تكون في حالة من عدم الاستقرار، وبناء عليه تكون قراراته سريعة وغير متزنة، على حد تعبيره.