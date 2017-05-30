في رمضان... غرابيب سود يدخل كواليس داعش ورامز جلال مستمر “من تحت الأرض”

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حل رمضان، وجاء هذا العام بعدد كبير من الأعمال التلفزيونية بين مسلسلات وبرامج. بعض هذه الأعمال أثار الجدل والرأي العام منذ اليوم الأول لعرضه، نستعرض أبرز خمسة منها هنا.

رامز مستمر في مقالبه في #رامز_تحت_الأرض

منذ ٢٠١١، اعتاد الجمهور في رمضان على متابعة مقالب رامز جلال في ضيوفه من النجوم، والتي تنوعت ما بين الصحراء، والبحر، والجو، والنار، وحتى مقابر الفراعنة. نسخة هذا العام صورها رامز جلال في الصحراء بدولة الإمارات، بالتعاون مع الإعلامي نيشان، حيث يأخذ ضيوفه في جولة بالصحراء لتصوير برومو لبرنامج رمضاني، وتبدأ المغامرة بجولة مخيفة داخل السيارة على الكثبان الرملية، ومن ثم تغوص السيارة داخل رمال متحركة، قبل أن يطل مخلوق زاحف من بعيد، ما هو في الحقيقة إلا رامز جلال مرتديا الزي. وبالطبع، لا تخلو برامج رامز جلال من التعليقات الساخرة من الضيوف، واللعنات التي يكيلها الضيف على مستضيفه والشتائم وغيرها.

غرابيب سود وكواليس تنظيم داعش

لم يتم الكشف عن هذا المسلسل إلا من وقت قريب فقط، فقد تم تصويره في أجواء سرية حفاظا على حياة المشاركين فيه. المسلسل، الذي يستمد اسمه من آية قرآنية، يروي حكاية مجموعة من النساء والشبان الذين ينضمون إلى تنظيم داعش لأسباب مختلفة، ويحكي الواقع الأليم الذي فرضه عناصر هذا التنظيم على الواقع العربي ككل. منذ عرض الحلقة الأولى، والجدل بدأ حول عمق هذه الشخصيات، وطبيعة دوافعها للانضمام إلى هذا التنظيم، ولا زال النقاش مستمرا على وسائل التواصل الاجتماعي.

الهيبة والثنائي الذي لا ينفصل تيم ونادين

بعيدا عن الجدل السلبي، يطل تيم حسن (وهو عريس الموسم) مع نادين نسيب نجيم للمرة الثالثة هذا العام كثنائي في مسلسل الهيبة. المسلسل يحكي قصة علياء التي تعود إلى لبنان مع ابنها لدفن زوجها، وتواجه عائلة الزوج التي تقرر أخذ طفلها منها، وشرطهم هو الزواج من جبل، شقيق زوجها، قبل أن تكتشف الحقائق المريرة عن هذه العائلة الغامضة. المسلسل منذ حلقاته الأولى يبدو جيدا برأي الكثيرين، خصوصا وأن كيمياء خاصة تجمع ما بين حسن ونجيم، كما أن تسلسل القصة، وتصوير المسلسل، يساهمان بشكل كبير في ورود ردود أفعال إيجابية عليه.

سيلفي ٣ .. نظرة عن المجتمع السعودي عن قرب

يعود ناصر القصبي للعام الثالث على التوالي ليشارك في مسلسل سيلفي. في اليوم الأول لعرضه، تصدر هاشتاغ #سيلفي٣ قائمة الموضوعات الأكثر تداولا على المستوى العالمي خلال فترة عرض المسلسل، خصوصا وأنه تطرق لمشكلة الإسكان في السعودية. المسلسل يعرض يوميا قضايا متعددة في المجتمع السعودي بين الاقتصادية، والإنسانية، والسياسية.

باب الحارة... كثيرون يتساءلون: مطولين؟

باب الحارة يعود هذا العام للمرة التاسعة، وسط توقعات بأنه لن يحمل الجديد، فالشخصيات تتطور تطورا بطيئا جدا، والأحداث لا تتسارع أبدا، بل يرى كثر أن ما يجري هو محاولة لإنقاذ مريض من موت سريري قادم لا محالة. في هذا الجزء يستمر النزاع بين أبو عصام وأبو ظافر على زعامة الحارة، ويزداد الأمر تعقيدا بعد أن يقتل ظافر بخنجر العقيد معتز.

فما هو العمل الذي تتابعونه هذا العام؟ شاركونا عبر هاشتاغ #على_شاشة_رمضان.