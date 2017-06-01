لبنان يحظر عرض فيلم "المرأة الخارقة" ... وردود الأفعال تتباين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت غراند سينما في لبنان منع عرض فيلم Wonder Woman بشكل رسمي، بسبب ظهور ممثلة إسرائيلية فيه.
وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة اللبنانية قد نشرت بيانا قالت فيه إن باشرت باتخاذ الإجراءات اللازمة لحظر عرض الفيلم في الصالات اللبنانية، وتم فعلا إعداد كتاب للمديرية العامة للأمن العام لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع عرضه.
وكانت عدة جهات من بينها حملة مقاطعة داعمي إسرائيل في لبنان قد طالبت الحكومة اللبنانية بمنع عرض الفيلم نظرا لأن بطلته إسرائيلية، وبعد ورود تقارير عن خدمتها في الجيش الإسرائيلي.
وتنوعت ردود الأفعال تجاه المنع ما بين مؤيد ومعارض على تويتر.
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