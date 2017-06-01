لبنان يحظر عرض فيلم "المرأة الخارقة" ... وردود الأفعال تتباين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت غراند سينما في لبنان منع عرض فيلم Wonder Woman بشكل رسمي، بسبب ظهور ممثلة إسرائيلية فيه.

وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة اللبنانية قد نشرت بيانا قالت فيه إن باشرت باتخاذ الإجراءات اللازمة لحظر عرض الفيلم في الصالات اللبنانية، وتم فعلا إعداد كتاب للمديرية العامة للأمن العام لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع عرضه.



بيان لوزارة الاقتصاد والتجارة حول عرض فيلم Wonder Woman pic.twitter.com/FBgvtOzlRv — RaedKhoury (@RaedKhourylb) May 29, 2017

وكانت عدة جهات من بينها حملة مقاطعة داعمي إسرائيل في لبنان قد طالبت الحكومة اللبنانية بمنع عرض الفيلم نظرا لأن بطلته إسرائيلية، وبعد ورود تقارير عن خدمتها في الجيش الإسرائيلي.

وتنوعت ردود الأفعال تجاه المنع ما بين مؤيد ومعارض على تويتر.

هالحركة البسيطة ياللي عملوها اللبنانيين بمنع عرض فيلم لممثلة خدمت بجيش الاحتلال تركت أثر كبير في قلب كل إنسان فلسطيني، شكراً لبنان🇱🇧💛 — هيلين (@helenzo1) May 30, 2017

الفلم فيه ممثله اسرائيليه لكن قصه الفلم ما تبت بصله لإسرائيل و لا تم من خلاله تسويق او نشر او حتى تشجيع الفكر الاسرائيلي ! #تخلف #وندر_ومن — Khalid 🍓 (@Khalid_Alrshaid) June 1, 2017