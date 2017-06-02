بالفيديو.. هذا ما بيعت به طائرة الفيس بريسلي

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أقيم مزاد علني في كاليفورنيا، لبيع طائرة ملك موسيقى الروك، إلفيس بريسلي بعد انتظارها بمدرج مطار لعدة أعوام دون تحليق، حيث بيعت الطائرة مقابل 430 ألف دولار.