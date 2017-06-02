أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أقيم مزاد علني في كاليفورنيا، لبيع طائرة ملك موسيقى الروك، إلفيس بريسلي بعد انتظارها بمدرج مطار لعدة أعوام دون تحليق، حيث بيعت الطائرة مقابل 430 ألف دولار.
بالفيديو.. هذا ما بيعت به طائرة الفيس بريسلي
بالفيديو.. هذا ما بيعت به طائرة الفيس بريسلي
منوعات
آخر تحديث منذ ساعتين و53 دقيقة.
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الطائرة بيعت مقابل 430 ألف دولار
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