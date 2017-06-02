بالفيديو.. هذا ما بيعت به طائرة الفيس بريسلي

بالفيديو.. هذا ما بيعت به طائرة الفيس بريسلي

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آخر تحديث منذ ساعتين و53 دقيقة.
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الطائرة بيعت مقابل 430 ألف دولار

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أقيم مزاد علني في كاليفورنيا، لبيع طائرة ملك موسيقى الروك، إلفيس بريسلي بعد انتظارها بمدرج مطار لعدة أعوام دون تحليق، حيث بيعت الطائرة مقابل 430 ألف دولار.

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