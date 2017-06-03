شاهد لماذا يصر هذا الرجل على ارتداء مصفاة معدنية على رأسه

لماذا يرتدي هذا الرجل مصفاة معدنية على رأسه؟

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آخر تحديث السبت, 03 يونيو/حزيران 2017; 10:24 (GMT +0400).
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بعد عامين من محاولاته، حصل رجل من أريزونا مؤخراً على رخصة قيادة فريدة

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)--بعد عامين من محاولاته، حصل رجل من أريزونا مؤخراً على رخصة قيادة فريدة، حيث يظهر في الصورة وهو يرتدي مصفاة معدنية على رأسه.

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