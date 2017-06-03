أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)--بعد عامين من محاولاته، حصل رجل من أريزونا مؤخراً على رخصة قيادة فريدة، حيث يظهر في الصورة وهو يرتدي مصفاة معدنية على رأسه.
شاهد لماذا يصر هذا الرجل على ارتداء مصفاة معدنية على رأسه
لماذا يرتدي هذا الرجل مصفاة معدنية على رأسه؟
منوعات
آخر تحديث السبت, 03 يونيو/حزيران 2017; 10:24 (GMT +0400).
1:03
بعد عامين من محاولاته، حصل رجل من أريزونا مؤخراً على رخصة قيادة فريدة
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.