شاهد لماذا يصر هذا الرجل على ارتداء مصفاة معدنية على رأسه

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)--بعد عامين من محاولاته، حصل رجل من أريزونا مؤخراً على رخصة قيادة فريدة، حيث يظهر في الصورة وهو يرتدي مصفاة معدنية على رأسه.