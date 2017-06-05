فتاة في الـ12 تذهل برنامج مواهب بالتكلم من بطنها

فتاة في الـ12 تذهل برنامج مواهب

منوعات
آخر تحديث يوم الاثنين, 05 يونيو/حزيران 2017; 10:14 (GMT +0400).
أمريكاتلفزيونغرائبالأطفال
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توجهت دارسي لين فارمر لبرنامج المواهب “ أمريكا غات تالنت” برفقة دميتها “بوتونيا” التي تتحدث بالنيابة عنها عبر بطنها دون تحريك شفاهها

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— تبلغ دارسي لين فارمر 12 عاما، وقد حصدت ببرنامج تلفزيوني للمواهب يدعى "أمريكا غات تلنت" أصوات حكام البرنامج وكل الجمهور الموجود وذلك بأدائها الرائع برفقة دمية متكلمة ببطنها.

أمريكاتلفزيونغرائبالأطفال