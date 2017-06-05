فتاة في الـ12 تذهل برنامج مواهب بالتكلم من بطنها

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— تبلغ دارسي لين فارمر 12 عاما، وقد حصدت ببرنامج تلفزيوني للمواهب يدعى "أمريكا غات تلنت" أصوات حكام البرنامج وكل الجمهور الموجود وذلك بأدائها الرائع برفقة دمية متكلمة ببطنها.