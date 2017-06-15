دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- طالب عواد بن صالح العواد، وزير الثقافة والإعلام السعودي قناة "روتانا" بضرورة حذف "المشاهد السيئة وغير اللائقة" من مسلسل "شباب البومب" مشيراً الى أن عدم الالتزام بهذا الأمر سيُعرِّض المسلسل للإيقاف الكلي.

وحذّرت الوزارة في تنويه، نشرته الأربعاء عبر حسابها الرسمي على تويتر، من أنه ستكون هناك إجراءات صارمة بحق جميع الجهات الإعلامية التي تقدم وتعرض مشاهد تحتوي على تجاوزات دينية أو أخلاقية أو عبارات مسيئة أو محتوى غير مناسب."

يشار الى أن "شباب البومب" يتضمن حلقات بمواضيع مختلفة ويستهدف شريحة الشباب، كما أنه يتناول كما يدّعي منتجوه أحداثاً اجتماعية ورياضية في قالب كوميدي، وتحقق حلقاته مشاهدات بالملايين بعد تحميلها على موقع "يوتيوب."

يذكر أن المسلسل الشهير من بطولة الفنان السعودي فيصل العيسى، ويعرض الموسم السادس منه في رمضان الحالي.