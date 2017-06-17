إذا كنت من محبي الشواطىء.. إحذر هذه المرأة!
إذا كنت من محبي الشواطىء.. إحذر هذه المرأة!
منوعات
آخر تحديث السبت, 17 يونيو/حزيران 2017; 12:43 (GMT +0400).
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قد يستهدف اللصوص حقائبك المتروكة على الشاطئ من دون مراقبة
قد يستهدف اللصوص حقائبك المتروكة على الشاطئ من دون مراقبة
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