محمود حميدة يخلع سرواله مع "رامز جلال".. واسمه يحتل تويتر

بِصَوتْ محمود حميدة: هكذا ردّ فؤاد حدّاد على أبي الطَّيِّب المتنبّي: "الشـاعـــر الــلي شـحــَتْ ع الــعـَظـْـم جـــلـــد وشـَغَتْ، شــَمَت الـــمَلِكْ فـــيـه، شَمَت فيَّ انا جــزّار على بقّال زاد في الـــمــقام عني وذلّ السؤال". وكان المتنبّي قد هجا كافور الإخشيدي في قصيدة "ألا كُلُّ مَاشِيَةِ الخَيْزَلَى" قائلًا: "وَماذا بمِصْرَ مِنَ المُضْحِكاتِ / ولكِنَّهُ ضَحِكٌ كالبُكا". #رقصة_الكلب #فؤاد_حداد #محمود_حميدة

