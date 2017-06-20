محمود حميدة يخلع سرواله مع "رامز جلال".. واسمه يحتل تويتر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- نجح الفنان محمود حميدة، ضحية حلقة يوم الإثنين، من برنامج "رامز تحت الأرض"، من الهروب من الرمال المتحركة والسحلية العملاقة، كما أحدث ظهوره في برنامج المقالب ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي.

حميدة قام بخلع سرواله بعد أن علم أنه تعرض لمقلب، ورفض محاولات رامز لاعادة ارتدائه رغم أنه علم أن الكاميرا تصوره.

الممثل المصري قال في نهاية البرنامج إنه شعر بنوع من "التطهير" من الأشياء التي حصلت في حياته بعد تعرضه للمقلب، ممازحاً جلال بالقول: "أي حد شايفني مغرور له الحق أن يفرح مما حصل معي."

من جهة أخرى، نشر نشر الإعلامي اللبناني "نيشان" مقطع فيديو من كواليس الحلقة عبر حسابه على إنستغرام لحميدة، يشرح فيه بيتا شعريا لأبي الطيب المتنبي: «وكم ذا بمصر من المضحكات.. ولكنه ضحك كالبكاء»

نيشان علّق على حلقة حميدة قائلاً: "تلتقي به مرة وتأسف... لماذا لم تعرفه من قبل؟"

وسم #محمود_حميده احتل المرتبة الأولى ضمن الهاشتاغات الأكثر انتشاراً في مصر، وقد تباينت آراء المغردين حول الحلقة وردة فعل حميدة، وفيما يلي بعض منها.

علماً أن CNN بالعربية لا يمكنها التأكد من صحة المعلومات المتناقلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.