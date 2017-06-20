تعرف على وادي الموت.. وجهة المقاتلات المفضلة

تعرف على وادي الموت.. وجهة المقاتلات المفضلة

منوعات
آخر تحديث الثلاثاء, 20 يونيو/حزيران 2017; 07:37 (GMT +0400).
أمريكاطائرات مقاتلةمقاتلاتالجيش الأمريكي
2:41

خلال أيام معينة تستطيع رؤية جميع أنواع المقاتلات في ترسانة الجيش الأمريكي

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية(CNN)—يعرف منحدر "رينبو" الصخري الذي يقع في وادي "الموت" بين مصوري الطائرات بوادي "حرب النجوم"

أمريكاطائرات مقاتلةمقاتلاتالجيش الأمريكي