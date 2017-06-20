أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية(CNN)—يعرف منحدر "رينبو" الصخري الذي يقع في وادي "الموت" بين مصوري الطائرات بوادي "حرب النجوم"
تعرف على وادي الموت.. وجهة المقاتلات المفضلة
تعرف على وادي الموت.. وجهة المقاتلات المفضلة
منوعات
آخر تحديث الثلاثاء, 20 يونيو/حزيران 2017; 07:37 (GMT +0400).
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خلال أيام معينة تستطيع رؤية جميع أنواع المقاتلات في ترسانة الجيش الأمريكي
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