دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- شهد حفل إفطار أقامه تيار المستقبل في لبنان بحضور رئيس الوزراء سعد الحريري، عرض زواج مفاجئ على الهواء مباشرة برعايته.

فبعد أن أنهى الحريري كلمته أثناء الحفل الذي أقامه قطاع المهن الحرة في تيار المستقبل، دعا إحدى الفتيات في القاعة، وتدعى دينا درويش، للتوجه إلى المنصة، الأمر الذي أثار دهشتها.

ومن ثم دعا الحريري أحد أعضاء مكتب الشباب في التيار ويدعى بلال المير، الى المنصة أيضا، حيث قام بالقاء قصيدة عبّر فيها عن حبه للشابة وطلب الزواج بها.

الحريري سأل الفتاة عن رأيها، وبعد أن هزّت رأسها بقبول، قام الشاب بادخال محبس الخطوبة في أصبع يدها، بعد أن جثى على ركبتيه.