هل أصل “المومياوات المصرية” أوروبي؟

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- فك باحثون في ألمانيا شيفرة المحتوى الوراثي (الجينوم) للمصريين القدماء لأول مرة. إذ اختُبرت بقايا محافظ عليها من موقع أثري بجانب نهر النيل. وقارنت الدراسة ذلك مع عينات من الحمض النووي لمصريين في القاهرة. ووجدت الدراسة أن الأقارب القدامى كانوا من الشرق الأدنى وأوروبا!