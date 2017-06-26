دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أحدث خبر توقيف الفنانة السورية أصالة نصري أثناء مرورها على نقطة تفتيش في مطار بيروت الدولي، بعد أن ضُبط بحوزتها غرامين من مادة الكوكاكين، ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي يوم الأحد.

فبحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للاعلام، فقد أوقفت فصيلة التفتيشات في سرية قوى الأمن الداخلي في المطار، أصالة أثناء مرورها على نقطة التفتيش، بعد أن ضبطت بحوزتها حوالي غرامين من الكوكاكين، موضوعة في علبة بلاستيكية صغيرة الحجم.

وأضافت الوكالة أنه تم على الفور تحويل أصالة الى الجهات المختصة، ومن ثم إلى مدعي عام جبل لبنان الذي حوّلها بدوره إلى القضاء المختص للبت في القضية.

بعد ذلك، وفي أول تعليق لها بعد هذا الحادث، نشرت الفنانة السورية صورتين لها على حسابها الشخصي في فيسبوك، الأولى مرفقة بتعليق مقتضب كتبت فيه: الحمد لله،

والثانية برفقة زوجها المخرج طارق العريانع، على متن طائرة ما يعني أنها غادرت بيروت، علّقت عليها قائلة: الله يخليكم بحياتي.

يذكر أن أصالة كانت قد بدأت مشوارها الفني منذ طفولتها في سوريا قبل أن تكتسب شهرة واسعة في الدول العربية، وقد ارتبط إسمها في عدة أحيان بالجدل، خاصة بسبب مواقفها السياسية من الحرب الدائرة في بلادها، وإعلان تأييدها للمعارضة ضد النظام السوري.

حادث توقيف أصالة دفع بالعديد من النشطاء والفنانين مثل أحلام، بلقيس وكندة علوش الى التضامن معها، كما دفع آخرين لانتقادها، وفيما يلي بعض التعليقات.

علماً أن CNN بالعربية لا يمكنها التأكد من صحة المعلومات المتناقلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.