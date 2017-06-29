شاهد.. ترامب في "لحظة غريبة" مع مراسلة أيرلندية بالبيت الأبيض

لديها ابتسامة جميلة على وجهها، لذلك أراهن بأنها تعاملك جيدا

خلال مكالمة هاتفية للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب مع رئيس وزراء أيرلندا الجديد ليو فارداكار...

أدلى ترامب بتعليق حول مراسلة محطة "RTE"، كاتريونا بيري

"لدينا العديد من الصحفيين الأيرلنديين يشاهدون هذا، من أين أنت؟ تفضلي، تعالي إلى هنا؟ لدينا كل هؤلاء الأصدقاء الأيرلنديين الجميلين، من أين أنت؟"

"أنا من قناة RTE الاخبارية، اسمي كاتريونا بيري"

ترامب: "كاتريونا بيري لديها ابتسامة جميلة على وجهها، لذلك أراهن بأنها تعاملك جيدا"

بعد ذلك علقت المراسلة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بقولها:

"فيديو للحظة الغريبة، عندما تحدث إلي الرئيس ترامب خلال مكالمة هاتفية له مع رئيس الوزراء، ليو فارداكار"

تواصلت CNN مع البيت الأبيض من أجل التعليق على الأمر وما زلنا ننتظر الرد