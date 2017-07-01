رسميا.. إلغاء دورة هذا العام من مهرجان مراكش الدولي للفيلم

الرباط (CNN)—أعلنت إدارة مؤسسة مهرجان مراكش الدولي للفيلم، أشهر مهرجان سينمائي في المغرب وأحد أكبر المهرجانات من هذا النوع في أفريقيا، إلغاء الدورة الـ17 التي كانت مقررة نهاية هذا العام، في واقعة تحدث للمرة الأولى منذ خلق هذا المهرجان عام 2001.

وأكد مجلس إدارة المهرجان في بلاغ له، مساء الجمعة، أن قرار إلغاء دورة هذا العام، يأتي لأجل "تمكين المهرجان من مواصلة مهمته المتمثلة ليس فقط في النهوض بالصناعة السينمائية المغربية، ولكن أيضا للانفتاح على ثقافات أخرى، وعلى الواقع الذي لا محيد عنه لعالمية الفن السابع".

وأشار المجلس أنه سيتم خلال ما تبقى من عام 2017 "الانكباب على تحديد وإعطاء دينامية للتغيير الذي يتوخى إرساء تنظيم جديد وآليات جديدة تأخذ بعين الاعتبار التطور الذي يعرفه العالم الرقمي، من أجل خدمة، بشكل أفضل، رؤية وأهداف المهرجان".

ولم يمس الإلغاء بقية الأنشطة التي تقوم بها إدارة المهرجان المعروف باستدعائه عددا من نجوم السينما عبر العالم، وعرضه أفلاما سينمائية سواء في إطار مسابقته الرسمية أو في إطار العروض خارج المسابقة.

وينظم المهرجان شهر ديسمبر/كانون الثاني من كل سنة، وقد تداولت أنباء عن احتمال إلغاء نسخته لهذه السنة منذ أسابيع قبل أن يتم تأكيد الخبر.