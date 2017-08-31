ناسا تحتفل بـ40 عاما على إطلاق مهمة "فوياغر"

ناسا تحتفل بـ40 عاما على إطلاق مهمة "فوياغر"

منوعات
آخر تحديث الخميس, 31 اغسطس/آب 2017; 09:44 (GMT +0400).
الفضاءعلوم الفضاءكواكبمحطة الفضاء الدوليةناسا
1:28

مركبة ناسا الفضائية الأبعد والأطول معيشة تحتفل بعامها الأربعين في الفضاء

الفضاءعلوم الفضاءكواكبمحطة الفضاء الدوليةناسانجوم