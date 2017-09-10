الفلسطيني كامل الباشا يفوز بجائزة أفضل ممثل في مهرجان البندقية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – فاز الممثل الفلسطيني كامل الباشا بجائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم "القضية رقم ٢٣" للمخرج اللبناني زياد دويري، ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان البندقية السينمائي.

وتدور أحداث الفيلم حول مشادة تقع بين شاب مسيحي لبناني ولاجئ فلسطيني، وتأخذ أبعادا كبيرة حتى تصل إلى المحكمة، ويلعب التهويل الإعلامي دورا كبيرا في تعقيدها.

ويشارك في الفيلم كل من عادل كرم، وريتا حايك، وكميل سلامة، وكرستين شويري.

أما جائزة الأسد الذهبي فكانت من نصيب فيلم The Shape of Water، للمخرج المكسيكي غيليرمو ديل تورو.

وفازت الممثلة الإنجليزية شارلوت رامبلينغ بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم "هانا".