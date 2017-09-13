أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— لقي طفل في الحادية عشر من عمره حتفه بعد سقوطه في فوهة بركانية في إيطاليا، كما لقي والداه حتفهما بعد سقوطهما أيضاً أثناء محاولتهما إنقاذه، بحسب ما قالت الشرطة.
شاهد.. وفاة طفل إثر سقوطه بفوهة بركانية في إيطاليا
وفاة طفل إثر سقوطه بفوهة بركانية في إيطاليا
منوعات
آخر تحديث الأربعاء, 13 سبتمبر/ايلول 2017; 06:50 (GMT +0400).
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لقي طفل ووالداه حتفهم عندما كانوا قرب فوهة بركان سولفاتارا في مدينة بوتسولي الإيطالية.
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