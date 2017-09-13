شاهد.. وفاة طفل إثر سقوطه بفوهة بركانية في إيطاليا

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— لقي طفل في الحادية عشر من عمره حتفه بعد سقوطه في فوهة بركانية في إيطاليا، كما لقي والداه حتفهما بعد سقوطهما أيضاً أثناء محاولتهما إنقاذه، بحسب ما قالت الشرطة.