بتقنية 360 درجة.. شاهد حياة ذوي الامتيازات بكوريا الشمالية

بتقنية 360 درجة.. يوم في كوريا الشمالية

منوعات
آخر تحديث السبت, 16 سبتمبر/ايلول 2017; 01:37 (GMT +0400).
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(CNN)-- مراسل CNN ويل ريبلي قام بعشرات الجولات داخل كوريا الشمالية، وفي كل مرة يستكشف فيها أموراً أكثر، لرؤية هذه الدولة وشعبها بطرق لا تخطر على البال.

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