مصر.. منع صاحب فتوى "معاشرة الزوجة المتوفاة" من الظهور على الشاشات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر منع ظهور الدكتور صبري عبدالرؤوف الذي أحدث ضجة كبيره في تعليقه على فتوى "معاشرة الزوجة المتوفاة"، على شاشات التلفزيون وعدم استضافته فى المحطات الإذاعية.

يأتي هذا القرار بعد ظهور عبد الرؤوف الأسبوع الماضي في برنامج ديني على قناة LTC قال فيه إن معاشرة الزوج زوجته المتوفاة، خارج عن المألوف وليس طبيعيا، لكنه في النهاية "حلال" على حد تعبيره.

وقال مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بحسب ما ذكرت "بوابة الأهرام" إن المجلس اتخذ القرار نظراً لسخف ما أفتى به، وأن الفتوى تسيء للدين الإسلامي ولذوق المسلمين وأخلاقياتهم واحترام الموت.

وأكد مكرم أن المجلس سيصدر قراراً بمنع البرامج التى تتعرض لمثل هذه القضايا، وأهاب بالأزهر الشريف التحقيق في كل هذه الفتاوى وإصدار بيان واضح، مشيراً إلى أن قرار منع عبدالرءوف من الظهور على الشاشات سيستمر حتى ينتهي الأزهر من تحقيقاته معه، ويصدر قراره الأخير.