يوسف شريف رزق الله لـCNN: غياب الفيلم المصري عن مهرجان القاهرة السينمائي يعكس أزمة السينما

أجرى الحوار: وليد الحسيني

القاهرة ، مصر (CNN) -- برّر المدير الفني لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، يوسف شريف رزق الله ، غياب الفيلم المصري عن المهرجان في نسخته الـ 39 ، بضعف مستوى الأفلام التي قدمت للجنة اختيار أفلام المهرجان، بل إنه لا يوجد سوى فيلم عربي واحد في مهرجان هذا العام .

وقال يوسف شريف رزق الله في مقابلة مع CNN بالعربية، إن غياب الأفلام المصرية عن مهرجان القاهرة السينمائي الذي أفتتح يوم الثلاثاء ، يعكس الأزمة التي تعانيها السينما المصرية في الفترة الأخيرة، ووعد بأن يكون مهرجان هذا العام مختلفا عن السنوات الماضية بعد شراكته مع مجموعة قنوات مصرية .

وكان هذا نص الحوار :

ما حقيقة أنه لا يوجد سوى فيلم عربي واحد في مهرجان القاهرة السينمائي؟

بالفعل هناك فيلم عربي واحد وهو فيلم تونسي في المسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي إسمه " تونس الليل " ومن المقرر أن يحضر عرضه أبطاله رؤوف بن عمر وأمال الهذيلي وأميرة شبلي وحلمي دريدي ومؤلفه ومخرجه إلياس بكار والمنتج محمد علي بن حمراء ، لكن هنك مسابقة أخرى تسمى " آفاق السينما العربية " وهذه المسابقة يشارك فيها 8 أفلام عربية .

لماذا غاب الفيلم المصري عن المهرجان في نسخته الـ 39 ؟

إدارة إختيار الأفلام للمهرجان لم تجد فيلماً مصرياً يصلح للمشاركة في مهرجان القاهرة السينمائي، ولو وجدنا فيلماً واحداً يصلح فلن نتردد في إختياره للمهرجان.

ما تفسيرك لهذا الغياب؟

هذا الغياب يعكس الأزمة التي تعيشها السينما المصرية في الفترة الأخيرة ، وإنها لا تنتج أفلاماً جيدة ومتميزة .

لكن، قيل أن الفيلم " بلاش تبوسني " كان سيشارك في المهرجان؟

صحيح ، هذا الفيلم عُرض على لجنة إختيار أفلام المهرجان، وكانت هناك تباين في الآراء حوله، فهناك من رأى أن الفيلم يصلح للمشاركة في المهرجان ، وآراء أخرى وجدت أنه لا يصلح للمشاركة ، وكانت هناك وجهة نظر ترى أنه يمكن إشراكه في مسابقة الأفلام العربية، لكن كنا قد انتهينا من اختيار أفلام مسابقة "أفاق السينما العربية" ، كما أن منتج الفيلم قرر سحبه والإشتراك به في مهرجان دبي السينمائي .

ما هى الأسس التي يتم بها إختيار أفلام المهرجان؟

هذه الأسس ليست خاصة بي لكنها أسس دولية منها جودة الفيلم من جميع عناصره وملاءمته للجمهور المصري .

هل من ضمن الأسس ألا يكون الفيلم قد سبق عرضه من قبل ؟

في المسابقة الدولية الرسمية يشترط في الفيلم الذي يشترك فيها ألا يكون قد سبق عرضه في أي مهرجان من مهرجانات السينما الـ 15 المعترف بها من قبل الإتحاد الدولي مثل مهرجانات " كان " و" برلين " وفينسيا " وغيرهم من مهرجات السينما، لكن يمكن اختيار أفلام سبق عرضها في برامج موازية لهذه المهرجانات .

لماذا لا تعرض الأفلام الفائزة في مهرجان القاهرة تجاريا بعد انتهاء المهرجان ؟

هذه ليست مسئوليتي الشخصية، هذا السؤال يوجه للموزع المصري، ولماذا لا يشتري الموزع المصري سوى الأفلام الأمريكية فقط ؟ فهناك موزعين لبنانيين يشترون حقوق توزيع أفلام في منطقة الشرق الأوسط ولا يجدوا الموزع المصري الذي يشتري منهم هذه الأفلام، لأن الموزع المصري غير مهتم بذلك ويركز كل إهتمامه على الأفلام الأمريكية .

أواجه مشكلة في اختيار أفلام مهرجان القاهرة السينمائي وهى أن جهة الإنتاج التي تمتلك فيلماً جيداً، لماذا ترسله لمهرجان القاهرة السينمائي؟ فلا توجد جوائز مادية كبيرة ، كما لا يوجد تسويق جيد للأفلام.

هل ترى أن المهرجانات الأخرى سحبت البساط من مهرجان القاهرة وآخرهم مهرجان الغونة السينمائي ؟

غير صحيح ، مهرجان القاهرة في دورته الـ 39 يجد دعماً كبيراً من مجموعة قنوات DMC المصرية ، وسيرى الجمهور شكلا مختلفا لحفلي الإفتتاح والختام هذا العام ، بخلاف الحملة الإعلانية للمهرجان التي لم تحدث من قبل وفاقت ما حدث في مهرجان الغونة .

ماذا يستفيد مهرجان القاهرة من شراكته مع مجموعة قنوات DMC ؟

هذه الشراكة تخفف من الأعباء المالية لإدارة المهرجان ، لأن المهرجان غير قادر على تمويل حملة الدعاية الكبيرة للمهرجان كما هو الآن في هذه الدورة ، رغم أن وزارة المالية ضاعفت ميزانية المهرجان هذا العام من 6 مليون إلى 13 مليون جنية (740 ألف دولار)، لكن هذه الميزانية غير كافية لتحمل كافة الأعباء المادية للمهرجان ، خاصة وأن مهرجان القاهرة كان مديونا بثلاثة ملايين جنية مصري من العام الماضي نتيجة أن وزارتي الشباب والسياحة لم تسددا ما تم الإتفاق عليه للمهرجان في نسخته الماضية وتم سداد المديونية من ميزانية هذا العام ، فتبقى 10 ملايين جنية (560 ألف دولار) كميزانية لمهرجان هذا العام .

كما أن مجموعة قنوات DMC ، هى من ستتولى تحمل تكلفة استضافة النجوم والضيوف الأجانب الذين سيحضرون المهرجان .

لماذا لا يهتم النجوم المصريون بمهرجان القاهرة السنمائي؟

لست وكيلا لأعمال النجوم المصريين، ولدينا أمل في ينجح راعي المهرجان الجديد في إقناع بعض النجوم بحضور المهرجان هذا العام وحفلي الإفتتاح والختام ، لكن هناك 4 نجمات مصريات يحرصن دائما على حضور إفتتاح المهرجان، هن: يسرا، إلهام شاهين، ليلى علوي ولبلبة ، أما بقية الأجيال فغير مهتمة بالمهرجان .