هذا "Oumuamua".. زائر من "ماضٍ سحيق"

هذا "Oumuamua".. زائر من "ماضٍ سحيق"

منوعات
آخر تحديث الثلاثاء, 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2017; 08:06 (GMT +0400).
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طول الكويكب يبلغ عشرة أضعاف عرضه وشكله يختلف عن أي كويكب يسبح في نظامنا الشمسي.

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- اكتشف أول كويكب يزور مجموعتنا الشمسية من خارجها، وقد يحمل "Oumuamua" أسرار تشكل الأنظمة النجمية السابقة.

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