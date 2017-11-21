نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- اكتشف أول كويكب يزور مجموعتنا الشمسية من خارجها، وقد يحمل "Oumuamua" أسرار تشكل الأنظمة النجمية السابقة.
هذا "Oumuamua".. زائر من "ماضٍ سحيق"
هذا "Oumuamua".. زائر من "ماضٍ سحيق"
منوعات
آخر تحديث الثلاثاء, 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2017; 08:06 (GMT +0400).
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طول الكويكب يبلغ عشرة أضعاف عرضه وشكله يختلف عن أي كويكب يسبح في نظامنا الشمسي.
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