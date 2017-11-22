دبي السينمائي يعود.. هل تكون السنة الذهبية للأفلام العربية؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يعود مهرجان دبي السينمائي هذا العام في دورته الرابعة عشر بعنوان مفاده "السينما تأتيك"، إذ سيعرض خلال دورة هذا العام ١٤٠ فيلماً من ٥١ دولة تتحدث بـ ٣٨ لغة، يفتتحها فيلم Hostiles، ويختتمها فيلم حرب النجوم في أحدث أجزائه.

ويكرّم المهرجان هذا العام مجموعة من الشخصيات السينمائية العربية والعالمية، وهم كاتب السيناريو المصري وحيد حامد، والممثل الهندي عرفان خان، والممثل البريطاني السير باتريك ستيوارت.

ويعرض المهرجان، الذي يمتد من ٦ وحتى ١٣ ديسمبر/كانون الأول المقبل مجموعة كبيرة من الأفلام العربية والعالمية، من أبرزها فيلم "واجب" للمخرجة الفلسطينية آن ماري جاسر، وفيلم "الرحلة" لمحمد دراجي، وفيلم "غزية" لنبيل عيوش، و"همس الرمال" للناصر الخمير.

كما يعرض المهرجان مجموعة من الأفلام التي يعتقد أنها ستنال ترشيحات عديدة للأوسكار، ومنها "٣ لوحات إعلانية"، و "لعبة مولي"، و "شكل الماء".

ويشارك عدد من الضيوف من حول العالم في دورة هذا العام، من أبرزهم على الصعيد العربي: هند صبري، وباسم ياخور، ونجوم الغانم، وعهد كامل، فيما يستضيف المهرجان من النجوم العالميين كيت بلانشيت، وسارة جيسيكا باركر، وفينيسا ويليامز، وغيرهم.

وتعود دورة هذا العام بأفلام الواقع الافتراضي التي أطلقها المهرجان العام الماضي، ولاقت إقبالاً كبيراً.