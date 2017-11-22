شاهد.. 1.6 مليون دولار لمن يقتل ممثلة هندية لعبت دور ملكة هندوسية على علاقة بمسلم

(CNN)-- تأُجل إطلاق الفيلم البوليوودي الضخم "بادمافاتي" في الهند إثر مخاوف على سلامة نجمة الفيلم، ديبيكا باداكون. الفيلم يحكي قصة ملكة هندوسية أسطورية، وتلعب دورها الممثلة باداكون. وقام متشددون هندوس بالتظاهر، قائلين إن الفيلم يشوه التاريخ بربط الملكة عاطفياً مع مجتاح مسلم. ووصل الأمر إلى حد قيام أحد السياسيين من حزب رئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي بعرض جائزة في نهاية الأسبوع لمن يأتي برأس الممثلة.
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آخر تحديث منذ 3 ساعات و51 دقيقة.
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الفيلم بادمافاتي يحكي قصة ملكة هندوسية أسطورية، وتلعب دورها واحدة من أشهر الممثلات في الهند.
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