نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- وجّهت اتهامات ضد بهزارد مزري، إيراني الجنسية، بسرقته معلومات ومقاطع فيديو حسّاسة من قناة "HBO" خلال شهر مايو/أيار هذا العام، ليهدد القناة بنشر ما سرقه إن لم يحصل على ستة ملايين دولار بعملة بتكوين.
اتهامات تطال قرصان "Game of Thrones".. فهل يزوره الشتاء؟
توجيه اتهامات لقرصان Game of Thrones
منوعات
آخر تحديث الأربعاء, 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2017; 07:39 (GMT +0400).
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القرصان هدد HBO بنشر ما سرقه إن لم يحصل على ستة ملايين دولار بعملة بتكوين.
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