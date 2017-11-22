اتهامات تطال قرصان "Game of Thrones".. فهل يزوره الشتاء؟

توجيه اتهامات لقرصان Game of Thrones

منوعات
آخر تحديث الأربعاء, 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2017; 07:39 (GMT +0400).
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القرصان هدد HBO بنشر ما سرقه إن لم يحصل على ستة ملايين دولار بعملة بتكوين.

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- وجّهت اتهامات ضد بهزارد مزري، إيراني الجنسية، بسرقته معلومات ومقاطع فيديو حسّاسة من قناة "HBO" خلال شهر مايو/أيار هذا العام، ليهدد القناة بنشر ما سرقه إن لم يحصل على ستة ملايين دولار بعملة بتكوين. 

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