اتهامات تطال قرصان "Game of Thrones".. فهل يزوره الشتاء؟

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- وجّهت اتهامات ضد بهزارد مزري، إيراني الجنسية، بسرقته معلومات ومقاطع فيديو حسّاسة من قناة "HBO" خلال شهر مايو/أيار هذا العام، ليهدد القناة بنشر ما سرقه إن لم يحصل على ستة ملايين دولار بعملة بتكوين.