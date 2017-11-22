ما سبب تأجيل حفلي كاظم الساهر في السعودية؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية عن تأجيل حفلي المطرب العراقي كاظم الساهر في 28 و29 ديسمبر المقبل، دون أن تحدد وقتاً آخر لها.

وأعلنت الهيئة في تغريدة عبر حساب "روزنامة الترفيه" الرسمي على تويتر، خبر تأجيل الحفلة معلنة عن حفلة أخرى لنجم الأغنية السعودية عبدالمجيد عبدالله.

وفي وقت لم تعلن فيه الهيئة عن سبب تأجيل الحفل، تصاعدت التكهنات بين رواد مواقع التواصل حول حقيقة ما جرى، حيث تزامن هذا الأمر مع إحياء كاظم الساهر حفلاً فنياً في قطر، برفقة الفنانة السعودية وعد، الأمر الذي أثار جدلاً في السعودية.

وكانت وعد قد اعتذرت عن ذهابها الى قطر بصفة شخصية لاحياء حفل زواج هناك، مشيرة الى أنها حصلت على إذن رسمي من السلطات المختصة، لتقول إنها آخر مواطنة تعمل شيئاً مخالفاً.

اجمل ديو مع القيصر ملك التواضع والذوق وخفت الدم #وعد #waed #كاظم_الساهر A post shared by WAED🇸🇦 (@waedhanan) on Nov 17, 2017 at 3:59pm PST

وكتبت الفنانة السعودية في تدوينة نشرتها عبر حسابها الرسمي على انستغرام: "ديرتي الغالية أنا آخر مواطنة تعمل شيء مخالف للوطن، ولكن بعد توقف لفترة من العمل، رحت بصفة شخصية لإحياء عرس بقطر بعد اتصالي بوزارة الداخلية وإخبارهم بالتفاصيل، وعاودوا الاتصال وقالوا لي تقدري تروحي وعندي الوقت والتاريخ، أنا أم ولي مسؤوليات أنا اعتذر على تصرفي، والأهم والمهم محد يشكك بوطنيتي لأني ولدت سعودية وأموت سعودية."

#وعد #waed #السعوديه A post shared by WAED🇸🇦 (@waedhanan) on Nov 19, 2017 at 11:47pm PST

علماً أن CNN بالعربية لا يمكنها التأكد من صحة المعلومات المتناقلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.