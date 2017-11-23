شاهد.. موقع CNN بالعربية يقدم تدريباً إعلامياً لـ100 شاب وشابة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قدم موقع CNN بالعربية تدريباً مهنياً لـ100 شاب وشابة من مختلف البلدان العربية، في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

التدريب ركز على مجالات مختلفة، منها تقنيات التصوير المتبعة في وسائل الإعلام، وطرق إنتاج مقاطع الفيديو بدءاً من خلق الفكرة إلى تسليم المنتج النهائي.

كما شمل التدريب أساليب استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بهدف ترويج المواد والوصول إلى أكبر عدد ممكن من المتابعين، إضافة إلى تكتيكات تحويل الأرقام والمعلومات إلى مخطط بيانات “إنفوجرافيك“، ما يساعد في تسهيل عملية الاستيعاب بطريقة تفاعلية وسلسة.