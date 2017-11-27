(CNN)-- دخان أسود يتصاعد في السماء ورماد يقذف لآلاف الأمتار فوق جبل أغونغ بإندونيسيا، الأمر الذي يلغي الرحلات الجوية ويجبر الآلاف على الإخلاء.
شاهد مدى ثوران بركان جزيرة بالي.. آلاف المسافرين عالقون
شاهد مدى ثوران بركان جزيرة بالي
منوعات
آخر تحديث منذ ساعتين و7 دقائق.
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البركان موجود في جزيرة بالي ووضع أكثر من 4 ملايين شخص في حالة تأهب.
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