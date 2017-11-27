شاهد مدى ثوران بركان جزيرة بالي.. آلاف المسافرين عالقون

شاهد مدى ثوران بركان جزيرة بالي

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آخر تحديث منذ ساعتين و7 دقائق.
اندونيسيابراكينظواهر طبيعيةالطيران
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البركان موجود في جزيرة بالي ووضع أكثر من 4 ملايين شخص في حالة تأهب.

(CNN)-- دخان أسود يتصاعد في السماء ورماد يقذف لآلاف الأمتار فوق جبل أغونغ بإندونيسيا، الأمر الذي يلغي الرحلات الجوية ويجبر الآلاف على الإخلاء.

اندونيسيابراكينظواهر طبيعيةالطيران