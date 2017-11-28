(CNN)-- يستخدم المجرمون في الفيديو مرحّلاً كهربائيا لسرقة هذه السيارة بسهولة دون استعمال مفتاح، حيث يمكن للمرحّل استلام ونقل إشارات إلكترونية من خلال الجدران أو الأبواب أو النوافذ، بحسب ما ذكرت شرطة ويست ميدلاندز في بريطانيا، التي اقترحت على الناس استخدام قفل مقود لحماية أنفسهم من هذا النوع من الجرائم.
شاهد كيف سُرقت هذه السيارة في دقيقة بشكل غير معقول
شاهد كيف سُرقت سيارة في دقيقة بشكل غير معقول
منوعات
آخر تحديث منذ ساعتين و42 دقيقة.
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المرحّل الكهربائي يوهم السيارة بأن المفتاح الحقيقي موجود في مكان قريب، ما يفتح أقفال المركبة.
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