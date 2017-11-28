شاهد كيف سُرقت هذه السيارة في دقيقة بشكل غير معقول

شاهد كيف سُرقت سيارة في دقيقة بشكل غير معقول

منوعات
آخر تحديث منذ ساعتين و42 دقيقة.
الشرطة البريطانيةبريطانياجرائم سرقةسياراتغرائب
1:30

المرحّل الكهربائي يوهم السيارة بأن المفتاح الحقيقي موجود في مكان قريب، ما يفتح أقفال المركبة.

(CNN)-- يستخدم المجرمون في الفيديو مرحّلاً كهربائيا لسرقة هذه السيارة بسهولة دون استعمال مفتاح، حيث يمكن للمرحّل استلام ونقل إشارات إلكترونية من خلال الجدران أو الأبواب أو النوافذ، بحسب ما ذكرت شرطة ويست ميدلاندز في بريطانيا، التي اقترحت على الناس استخدام قفل مقود لحماية أنفسهم من هذا النوع من الجرائم.

الشرطة البريطانيةبريطانياجرائم سرقةسياراتغرائب