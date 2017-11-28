يوسف زيدان: الرقص عبادة.. وهذا ما قاله عن "الحور العين"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال الباحث والروائي المثير للجدل يوسف زيدان، إن البشرية كما كانت طوال المليون سنة الماضية "لم تعد تنفع"، مشيراً إلى الحاجة لبداية عصر جديد للانسانية، موضحاً أن هناك حاجة للعاطفة والحب والحديث عن الفن والرقص.

وأضاف زيدان في برنامج "كل يوم" المذاع على قناة "أون إي" أن الرقص عبادة، لذلك يوجد في المعابد القديمة صور راقصات، على حد تعبيره.

من جهة أخرى، لفت الروائي الى أن "الحور العين" من الممكن ألا يكّن من النساء حسب بعض التفسيرات، مشيراً الى أن كلمة حور تعني العين التي يكون اللون الأسود بارزاً بقوة فيها كما اللون الأبيض.

واستغرب زيدان قيام السفاحين والمجرمين والإرهابيين بارتكاب أعمال متطرفة "علشان رايحين للحور العين"، مضيفاً أنه من المفروض أن "كل المسلمين المؤمنين رايحين للحور العين."