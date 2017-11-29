شاهد.. مخلوقات غريبة على شكل “مخلل” تغزو شواطئ أمريكا

مخلوقات غريبة على شكل مخلل تغزو شواطئ أمريكا

منوعات
آخر تحديث الأربعاء, 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2017; 01:35 (GMT +0400).
أمريكاغرائب
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الكائنات قد تكون وردية أو رمادية أو بنفسجية أو خضراء اللون.

أمريكاغرائب