شاهد.. مخلوقات غريبة على شكل “مخلل” تغزو شواطئ أمريكا
مخلوقات غريبة على شكل مخلل تغزو شواطئ أمريكا
منوعات
آخر تحديث الأربعاء, 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2017; 01:35 (GMT +0400).
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الكائنات قد تكون وردية أو رمادية أو بنفسجية أو خضراء اللون.
الكائنات قد تكون وردية أو رمادية أو بنفسجية أو خضراء اللون.
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