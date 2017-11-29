شاهد.. مفاجأة يكشفها العلماء بعد فحص عينات وحش “اليتي" الأسطوري

(CNN)-- أجرت مجموعة من العلماء دراسة مكثفة على عينات من الحمض النووي وحش أسطوري في جبال الهملايا يعرف بـ“اليتي“، لتكشف النتائج تشابهاً بين العينات والدببة الآسيوية في المنطقة.