(CNN)-- أجرت مجموعة من العلماء دراسة مكثفة على عينات من الحمض النووي وحش أسطوري في جبال الهملايا يعرف بـ“اليتي“، لتكشف النتائج تشابهاً بين العينات والدببة الآسيوية في المنطقة.
شاهد.. مفاجأة يكشفها العلماء بعد فحص عينات وحش “اليتي" الأسطوري
مفاجأة يكشفها العلماء بعد فحص عينات وحش اليتي
منوعات
آخر تحديث منذ17 دقيقة.
1:18
وحش اليتي، أو رجل الثلج، شكل جزءا من فلكلور الهمالايا لأجيال.
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