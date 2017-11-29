شاهد.. مفاجأة يكشفها العلماء بعد فحص عينات وحش “اليتي" الأسطوري

مفاجأة يكشفها العلماء بعد فحص عينات وحش اليتي

منوعات
آخر تحديث منذ17 دقيقة.
دراساتأبحاثاكتشافات علميةغرائب
1:18

وحش اليتي، أو رجل الثلج، شكل جزءا من فلكلور الهمالايا لأجيال.

(CNN)-- أجرت مجموعة من العلماء دراسة مكثفة على عينات من الحمض النووي وحش أسطوري في جبال الهملايا يعرف بـ“اليتي“، لتكشف النتائج تشابهاً بين العينات والدببة الآسيوية في المنطقة.

دراساتأبحاثاكتشافات علميةغرائب