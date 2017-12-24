طيّار يفاجئ والديه في طائرة بعد انقطاع دام 17 عاماً.. شاهد ما قام به!

انتشر مقطع لطيّار فلبيني بشكل واسع، إذ أن خوان باولو فيرمين فاجأ والدته ووزوجها أثناء رحلة من فانكوفر إلى مانيلا. والدا فيرمين يعيشان في برمودا ولم يمضيا عيد الميلاد مع الابن منذ 17 عاماً.