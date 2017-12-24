طيّار يفاجئ والديه في طائرة بعد انقطاع دام 17 عاماً.. شاهد ما قام به!

طيّار يفاجئ والديه بطائرة بعد انقطاع 17 عاماً

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آخر تحديث الأحد, 24 ديسمبر/كانون الأول 2017; 11:37 (GMT +0400).
الفلبينطيرانطائراتالأمومة
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اللقاء العائلي حدث أثناء توقف دام ساعتين في كندا.

انتشر مقطع لطيّار فلبيني بشكل واسع، إذ أن خوان باولو فيرمين فاجأ والدته ووزوجها أثناء رحلة من فانكوفر إلى مانيلا. والدا فيرمين يعيشان في برمودا ولم يمضيا عيد الميلاد مع الابن منذ 17 عاماً.

الفلبينطيرانطائراتالأمومة