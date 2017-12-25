هذا سر أنف رنّة الميلاد "رودولف" الأحمر!

(CNN)-- قام علماء بمحاولات لتفسير السبب وراء بعض ظواهر أفلام كرتون الأعياد الغريبة، مثل أنف رودولف، حيوان الرنّة، الأحمر المضيء، وحجم قلب الغرينش المتغير.