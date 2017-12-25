هذا سر أنف رنّة الميلاد "رودولف" الأحمر!

هذا سر أنف رنّة الميلاد "رودولف" الأحمر!

صحة وحياة
آخر تحديث يوم الاثنين, 25 ديسمبر/كانون الأول 2017; 03:46 (GMT +0400).
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لماذا لدى رودولف، حيوان الرنّة، أنف أحمر مضيء؟ وماذا عن الغرينش وحجم قلبه المتغير؟

(CNN)-- قام علماء بمحاولات لتفسير السبب وراء بعض ظواهر أفلام كرتون الأعياد الغريبة، مثل أنف رودولف، حيوان الرنّة، الأحمر المضيء، وحجم قلب الغرينش المتغير.

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