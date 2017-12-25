(CNN)-- قام علماء بمحاولات لتفسير السبب وراء بعض ظواهر أفلام كرتون الأعياد الغريبة، مثل أنف رودولف، حيوان الرنّة، الأحمر المضيء، وحجم قلب الغرينش المتغير.
هذا سر أنف رنّة الميلاد "رودولف" الأحمر!
هذا سر أنف رنّة الميلاد "رودولف" الأحمر!
صحة وحياة
آخر تحديث يوم الاثنين, 25 ديسمبر/كانون الأول 2017; 03:46 (GMT +0400).
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لماذا لدى رودولف، حيوان الرنّة، أنف أحمر مضيء؟ وماذا عن الغرينش وحجم قلبه المتغير؟
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