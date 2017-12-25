ياسمين رئيس: لا أخشى مقارنة فيلمي بمسلسل أم كلثوم

أجرى الحوار: وليد الحسيني

القاهرة، مصر(CNN)-- عبرت الفنانة المصرية، ياسمين رئيس، عن إعجابها بمهرجان دبي السينمائي، وتمنت في الوقت ذاته أن يتحسن مهرجان القاهرة السينمائي كل عام، وأكدت أنها لم تغضب من ردود الأفعال بمواقع التواصل الإجتماعي على ملابسها التي ظهرت بها في افتتاح مهرجان دبي الأخير.

وقالت ياسمين رئيس إنها لا تخشى مقارنة فيلمها الجديد "البحث عن أم كلثوم" بمسلسل "أم كلثوم"، الذي عرض قبل عدة سنوات، لأن الفكرة والتناول مختلف بين العملين، كما إنها لم تحزن لعدم فوز فيلمها "بلاش تبوسني" بجوائز في مهرجان دبي الأخير لأنه لم يكن معروضا ضمن المسابقة الرسمية.

وكان هذا نص الحوار:

ما حقيقة أن فيلمك الأخير"بلاش تبوسني" كان سيعرض في مهرجان القاهرة؟

لم يكن هناك أي تنويه أن "بلاش تبوسني" سيعرض في مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الأخيرة، وليس لدي علم بحقيقة هذا الأمر، ويمكن أن يكون لدى منتج الفيلم إجابة.

ما الذي لفت نظرك في "بلاش تبوسني"؟

موضوع الفيلم جديد، ولم أقدمه من قبل، وقصة الفيلم لفتت نظري، وكانت لدي رغبة في تقديم هذا العمل، ووافقت فورا على الفيلم.

ما حقيقة أن تصوير الفيلم استمر لمدة ٣ سنوات؟

هذا غير حقيقي، تصوير الفيلم استغرق ما يقرب من شهرين فقط، وهي مدة طبيعية جدا لتصوير أي فيلم، لكن الفيلم ظهر للنور بعد 3 سنوات، وهذا أمر ليس لي دخل فيه.

هل حزنت لعدم فوزه بجوائز في مهرجان دبي؟

الفيلم لم يعرض ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان دبي السينمائي في دورته الـ 14 الأخيرة، لكن كان مقررا منذ البداية عرضه على هامش المهرجان ضمن مسابقة "ليالي عربية" وبالتالي لم أشعر بالحزن لعدم فوزه بجوائز.

متى سيعرض تجاريا؟

من المقرر أن يعرض تجاريا في دور السينما في العام المقبل، لكن موعده على وجه التحديد ليس لدي علم به.

هل فوجئت بردود الفعل على ملابسك في مهرجان دبي على السوشيال ميديا؟

لم أفاجأ بردود الفعل على ملابسي في افتتاح مهرجان دبي الأخير، لأن ملابس الشخص أمر يخصه، وأنا لي شكل مختلف، لهذا لا أغضب من وجهة نظر أي شخص، وأعلم أن الـ "سوشيال ميديا" تحدثت كثيرا عن الشكل الذي ظهرت به، لكن هذا لا يغضبني على الإطلاق.

ما هو الفارق بين مهرجان دبي ومهرجان القاهرة؟

كل مهرجان له خصائصه وجاذبيته وتفرده، لكن أستطيع أن أقول إن مهرجان يزداد دقة وإبهار كل عام عن العام الذي يسبقه، وأتمنى أن يتحسن مهرجان القاهرة السينمائي بشكل أكبر كل عام.

ألا تشعرين بالقلق من المقارنة بين فيلمك "البحث عن أم كلثوم" مع مسلسل "أم كلثوم"؟

ليس لدي أي قلق من المقارنة التي قد يعقدها البعض بين مسلسل "أم كلثوم" وبين فيلمي "البحث عن أم كلثوم"، لأن المسلسل كان يرصد السيرة الذاتية لأم كلثوم، لكن الفيلم هو رؤية مخرجة الفيلم عن أم كلثوم وتحبها وتجسد فكرتها من خلال الحلم الذي تراه لها، وبالتالي الفيلم بعيد جدا عن المسلسل، ولا توجد أي مقارنة بين العملين.

مسلسل "أنا شهيرة" سيعرض خارج السباق الرمضاني، هل ترين أن ذلك أفضل من العرض في رمضان؟

الآن هناك مسلسلات تعرض خارج السباق الرمضاني وتحقق نجاحا كبيرا، وهذا يصب في صالح الدراما، خاصة وأن دراما رمضان تكون بشكل مكثف، وهذه أول مرة سيعرض لي مسلسلا خارج رمضان وسأنتظر نتيجته وأتمنى أن يحقق النجاح اللائق به.